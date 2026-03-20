Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: McTominay decide, bene De Bruyne! Che rischio Lobotka, male anche Gilmour
Milinkovic-Savic 5,5 - Mette il pugno sul cross teso di Ze Pedro. Fa arrabbiare Conte per un rinvio sbagliato. Per il resto, mai impegnato.
Beukema 6 - Gara molto attenta dell’olandese, che si limita a presidiare la sua zona senza avventurarsi troppo.
Buongiorno 7 - Dalla sua caparbietà nasce il gol di McTominay. Gioca una gara di grande attenzione e aggressività, risultando senza dubbio il migliore del reparto.
Olivera 5 - Perde una palla sanguinosa al 20’, Esposito lo grazia ma che errore! Si prende un giallo e commette anche altri errori banali. Dall’84 Juan Jesus sv.
Politano 5,5 - Sbaglia la misura di qualche cross nel primo tempo. Nel secondo tempo non sfrutta come avrebbe dovuto una alla meravigliosa di De Bruyne. Dal 77’ Spinazzola 6,5- Si trova al posto giusto nel finale con la chiusura provvidenziale sul cross di Mina.
Lobotka 5 - Rischia grosso per un intervento insensato e scomposto che gli costa il giallo a inizio gara. Sbaglia tanto e si vede che non è al meglio. Dal 54’ Alisson Santos 5,5 - Subito con vivacità e con la grande capacità di saltare l’uomo. Fa arrabbiare Conte per qualche passaggio ritardato.
Gilmour 5 - Una sbavatura in avvio a cui ne seguono diverse altre. Fa innervosire Conte nel primo tempo, che non si spiega tanti errori. Sempre sotto ritmo, fino al cambio. Dal 77’ Anguissa 6 - Minuti per ritrovare condizione.
Gutierrez 6 - Deve tenere a bada uno come Palestra e lo spagnolo si disimpegna, anche arrangiandosi col mestiere.
McTominay 7- Meno di 90 secondi per tornare al gol con la zampata in area piccola che sblocca il match. Ha un’altra occasione di testa, poi a inizio ripresa scala accanto a Gilmour.
De Bruyne 6,5 - Molto mobile e cercando sempre il tocco di qualità. A inizio ripresa pericoloso con la rasoiata mancina. Mette in porta Politano che spreca e ci prova pure con Hojlund.
Hojlund 6,5 - Battaglia con Dossena sin dal primo minuto. Tanti movimenti, aprendo molti spazi per i compagni avendo però poche palle giocabili.
Conte 6,5 - La gara è brutta, il risultato è pesante ma bisognava fare di più.
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