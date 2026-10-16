Caiazza: "ADL ha posto un veto, ma ora la squadra deve svegliarsi!"
Salvatore Caiazza, nel suo editoriale sulle pagine de Il Roma, si sofferma anche sul momento del Napoli e sulle scelte effettuate dalla società durante l'ultima estate. Il giornalista parte dalle difficoltà europee della squadra di Massimiliano Allegri: "Il pallone ancora non ha trovato una gioia in Champions League. Due sconfitte su due per Allegri".
Caiazza: "De Laurentiis ha posto il veto"
Caiazza si concentra poi sulla strategia adottata dal presidente Aurelio De Laurentiis sul mercato: "Ha posto il veto Aurelione. Non si devono spendere soldi dopo essersi svenato nel biennio di Conte. Solo quattro milioni per i prestiti di Badiashile (3 milioni) e Favasuli (1 milione)". Infine, il giornalista guarda ai prossimi impegni degli azzurri, chiamati a reagire dopo il difficile avvio europeo: "La speranza è che De Bruyne e company si sveglino finalmente a partire dal match di martedì prossimo al Maradona contro il Bodo/Glimt. Senza dimenticare la sfida di domani in campionato contro il Venezia".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro