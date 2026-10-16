Caiazza: "ADL ha posto un veto, ma ora la squadra deve svegliarsi!"

Caiazza: "ADL ha posto un veto, ma ora la squadra deve svegliarsi!"
Oggi alle 21:00Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Caiazza si sofferma sul momento del Napoli di Allegri e sulle scelte estive di De Laurentiis dopo gli investimenti effettuati nel biennio di Conte.

Salvatore Caiazza, nel suo editoriale sulle pagine de Il Roma, si sofferma anche sul momento del Napoli e sulle scelte effettuate dalla società durante l'ultima estate. Il giornalista parte dalle difficoltà europee della squadra di Massimiliano Allegri: "Il pallone ancora non ha trovato una gioia in Champions League. Due sconfitte su due per Allegri".

Caiazza: "De Laurentiis ha posto il veto"

Caiazza si concentra poi sulla strategia adottata dal presidente Aurelio De Laurentiis sul mercato: "Ha posto il veto Aurelione. Non si devono spendere soldi dopo essersi svenato nel biennio di Conte. Solo quattro milioni per i prestiti di Badiashile (3 milioni) e Favasuli (1 milione)". Infine, il giornalista guarda ai prossimi impegni degli azzurri, chiamati a reagire dopo il difficile avvio europeo: "La speranza è che De Bruyne e company si sveglino finalmente a partire dal match di martedì prossimo al Maradona contro il Bodo/Glimt. Senza dimenticare la sfida di domani in campionato contro il Venezia".