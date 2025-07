Canovi su Motta: "ADL l'avrebbe preso come esperimento. E' un grandissimo allenatore"

Dario Canovi, agente di calciatori e papà di Alessandro, agente di Thiago Motta, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Thiago Motta? Chi capisce di calcio sa che Thiago Motta sia un grandissimo allenatore e che l’anno scorso ha vissuto tante circostanze avverse, compreso una squadra che per me era da quinto posto. I tifosi e qualche dirigente pensavano di avere una squadra capace di lottare per lo scudetto, ma non era così. Chi prende Thiago Motta investe in un progetto e i progetti vanno sostenuti.

Thiago Motta e il Napoli? De Laurentiis l’avrebbe preso come un esperimento, mentre ho sempre pensato che Conte sarebbe stato il nome adatto per il Napoli. Conte è uno dei pochi capace di imporre certe scelte alla società, ha la forza di poter pretendere cose che altri non avrebbero potuto pretendere”.