Jacomuzzi pazzo di Grealish: "Mi ricorda Sivori, tutto dribbling e talento"

vedi letture

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo con trascorsi professionali nel calcio inglese e dunque grande conoscitore della Premier League, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa sarebbe una felice intuizione per il Napoli, ma solo se tornasse quello di una volta. E’ un fior di giocatore, sarebbe un acquisto di lusso per il Napoli. Farebbe del bene al Napoli ed anche alla nazionale. Mi riempie il cuore sentir parlare di Chiesa e Zaccagni in ottica Napoli perché siamo pieni di stranieri. Chiesa andrebbe a completare il reparto degli esterni nel miglior modo.

Grealish? E’ un giocatore di fantasia, ha dentro l’entusiasmo e la filosofia inglese. Grealish farebbe bene in qualsiasi campionato, mi piace perché è un calciatore di estro. Mi ricorda molto Omar Sivori, ha un dribbling continuo, è uguale. Nusa? Due anni fa era considerato l’astro nascente nei campionati giovanili. Il Lipsia fa parte del gruppo Red Bull e l’ha comprato. Nusa ha bisogno di palcoscenici diversi come la Premier League e la Serie A. Sembra si sia un po’ addormentato, ma bisogna scuoterlo per fargli cacciare le qualità che ha”.