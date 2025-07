Ultim'ora Torna Nusa per l'attacco! Tmw: "Il Napoli ci pensa davvero: costa meno di Ndoye, le cifre"

Il Napoli ricomincia a pensare ad Antonio Nusa, esterno del Lipsia e della nazionale norvegese. Il suo profilo è già stato osservato per parecchio tempo, tanto che poteva essere un'idea perché costava meno di Dan Ndoye del Bologna. Ora la situazione pare sempre più complicata, con le offerte degli azzurri che sono state rispedite al mittente, i felsinei continuano a chiedere 40 milioni per il suo cartellino e nelle ultime ore c'è un interessamento forte del Nottingham Forest che potrebbe sostituire Anthony Elanga proprio con lo svizzero, potendo giocare in qualsiasi ruolo sull'esterno, su entrambe le fasce. Lo riporta Tmw che aggiorna la situazione esterno in casa azzurra.

"Così Nusa sta salendo nelle quotazioni del Napoli, perché piace molto al direttore sportivo Manna. La valutazione è intorno ai 35 milioni, meno rispetto sia a Ndoye che a Lookman: per il nigeriano la richiesta è addirittura di 50 milioni, difficile quindi da raggiungere senza contare l'Inter - che ha già il sì del giocatore - e l'Atletico Madrid, pronto a inserirsi. Il Napoli forse vorrebbe un profilo più esperto, ma Nusa intriga. Poi, sullo sfondo, ci sarebbe pure Mattia Zaccagni, già trattato nel corso delle ultime stagioni, ma la Lazio non ha intenzione di cedere i propri big. Anche perché non può sostituirli".