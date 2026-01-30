Cassano stregato da Vergara: “Fortissimo! Gattuso, pensaci per i playoff…”

vedi letture

Antonio Cassano stregato da Antonio Vergara. L’ex giocatore, attuale opinionista, nel corso di Viva el Futbol ha tessuto le lodi del classe 2003 del Napoli: “Io sono rimasto impressionato da Vergara. L’avevo visto poco e niente prima di Napoli-Chelsea, qualche minuto qua e là, ma é un giocatore forte forte.

Lui per me può fare molto comodo all’Italia per gli spareggi. Ha fatto una partita meravigliosa contro giocatori di livello. Ha forza nelle gambe, non so se é una mezzala o un esterno destro che può venire in mezzo al campo. Una cosa é certa: finalmente ho visto un giocatore italiano, giovane, che ha fatto una super partita. É stato il migliore in campo per continuità e qualità. Rino (Gattuso, ndr), pensaci: questo ragazzo é veramente forte forte”.