Chiariello: "I fenomeni del Real hanno brillato, quelli del Napoli non hanno fatto la differenza"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli col Real Madrid ai microfoni di Canale 21.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli col Real Madrid ai microfoni di Canale 21: "La prestazione c'è stata. Il primo tempo ha lasciato perplessi. La superiorità del Real Madrid si è vista sul piano personale, tecnico, individuale, tecnico e anche tattico. Ma nel secondo tempo c'è stata la prestazione del Napoli, che non ha meritato la sconfitta.

I fenomeni del Real Madrcid ci sono accesi e hanno brillato. Vinicius e Bellingham hanno mostrato a tutti che cosa sono. I fenomeni del Napoli questa sera non hanno fatto la differenza, non hanno brillato né Osimhen, né Kvara. Traditi dal capitano nel primo tempo, che nella ripresa ha suonato la carica. Peggiore per il Napoli, in senso assoluto, Anguissa. Per il resto prestazione che conferma che il Napoli c'è.

Sconfitta che ci sta, perché il regalo il Napoli l'aveva avuto prima. Infatti, il Braga è andato a vincere a Berlino togliendo un po' di pathos al girone. E questo rende meno amara questa sconfitta. Il problema è che bisognava vincerlo il girone, perché poi agli ottavi incontri avversari terribili da secondo. Purtroppo il Real Madrid ha mostrato di avere qualità e fortuna, che ancora una volta accompagna Ancelotti".