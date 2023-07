Chiariello: "Operazione Kim grandiosa! Immobilismo sul mercato? Non abbiate fretta"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "La gente manifesta un po’ di preoccupazione per l’immobilismo, sul mercato, del Napoli. Lo dicono anche tifosi avveduti, ma il punto è esattamente l’opposto: ben venga. Partendo dal presupposto che meno fa, meglio fa, ben venga che il Napoli aspetti a fare le sue scelte. Ha sicuramente due priorità: sostituire Kim in assoluto. Su Kim va aperta una parentesi, siamo tutti dispiaciuti per Kim, non è semplice trovare un giocatore di quel livello, ma l’operazione ha prodotto un vantaggio clamoroso. L’anno scorso Spalletti è andato in pressing su De Laurentiis e Giuntoli per conservare KK, intervenne un uomo che è stato la chiave di tutto, il suo agente che avendo il mandato del Chlesea è riuscito a portare a casa un’operazione che sembrava impossibile. Questo al Napoli ha comportato 12 milioni di risparmio per 4 anni, quindi 50 milioni di stipendio risparmiati, 40 milioni che non avrebbe incassato, quindi parliamo di un’operazione da 90 milioni. Lo stipendio e quanto il Napoli ha pagato Kim, arriva a 25 milioni complessivi, vendendolo a 57 milioni, sono stati portati a casa circa 140 milioni e uno scudetto, che grandiosa operazione è stata messa in piedi. Arriverà un sostituto, vedremo a che cifre. A volte, certe operazioni contestate si dimostrano straordinarie, bisogna quindi stare molto attenti.

La seconda figura ricercata è il sostituto di Ndombele posto che per il sostituto di Di Lorenzo o rimane Zanoli o arriva Faraoni. Il Napoli sta canalizzando le sue energie sui tasselli mancanti, ma monitora la situazione dei giocatori in scadenza. Il Napoli deve aspettare le uscite, uno esce e uno entra, ma quanto meno fa meglio è. Non abbiate fretta".