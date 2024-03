Chiariello: "Sfida ADL vs Federtennis per il centro a Bagnoli, bonifica termina a metà 2025!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dello stadio e del centro sportivo a Bagnoli

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dello stadio e del centro sportivo a Bagnoli: "Sono stati giorni importanti. Non solo per il direttore sportivo Accardi. Sul centro sportivo a Bagnoli è duello tra ADL e Binaghi della federtennis che si sta muovendo per il centro sportivo federale, forte del credito sportivo, ma ADL avrebbe anche la preferenza ma finora non s'è visto ancora il progetto. Sul centro sportivo il discorso va approfondito, non è una bouatade e da solo nobiliterebbe l'intera presidenza De Laurentiis. Sarebbe in città, a Bagnoli, con i nuovi mezzi di spostamento, i ragazzi resterebbero in città, sgravando i genitori da questi viaggi perdendo ore di lavorto come accade adesso. Sarebbe bellissimo. Bonifica lunga? No, la bonifica della zona del centro sportivo finisce a maggio 2025, la prima pietra si potrebbe mettere anche prima di maggio 2025.

ADL non farà nulla? Andiamo sui fatti, non sulle opinioni. ADL ha visto le complicazioni in altre zone, a Castellammare è stato invitato e andò per cortesia. I proclami durano da 20 anni, ma non mi interessano: lui ha il dovere di vedere tutte le location, è giusto che lo faccia. Afragola è una realtà vera, accessibile e non lontana, anche in Europa gli stadi non sono nei centri ma appena fuori. Lui ha lo sfratto da Castel Volturno e neanche vuole rimanere quindi il centro sportivo vuole farlo. Il suo architetto Zavanella, che ha fatto l'unico stadio di calcio vero in Italia, gli ha detto che per rendere tale il Maradona per 3 anni non devi giocare a Napoli. Si deve costruire uno stadio nello stadio per rifarlo, altrimenti sarebbe il solito restyling ma le tribune resterebbero lontane. Poi a me ha detto: se mi fanno incavolare, lo faccio davvero ad Afragola. Io non lo so se è vero o no, ma non interpreto psicologicamente: se per 20 anni ha cantato alla luna, non è escluso che al 21esimo faccia sul serio.

Se pensiamo ai cicli che lui ha dichiarato: i primi 5 anni per andare in A, ci ha messo 3 anni, i secondi 5 per consolidarci, ce ne ha messi di meno con gli anni di Mazzarri, i terzi 5 per competere e c'è stato uno Scudetto rubato e tanti secondi posti. I quarti 5 anni non lo sapevo ma sono stati per vincere. Può darsi che ora siano gli anni di patrimonializzare il club? Io non dico sia credibile o no, ma racconto. Lo stadio è un problema politico, il Brighton ha speso 120mln di euro appena, in due anni. Il centro sportivo invece a Bagnoli si può fare a Bagnoli anche da 30-40mln di euro. Per lo stadio invece il problema è politico, potrebbe non fare niente e lasciare il Maradona così com'è, ovvero uno stadio non da calcio. Per il centro sportivo invece garantisco perchè l'ho visto con le planimetrie sotto al braccio!"