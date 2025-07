Cons. Simeone replica al Napoli: "Progetto Maradona bollato da chi non ha portato neanche uno schizzo"

Dopo il comunicato ufficiale della SSCNapoli sullo stadio Maradona e la sua candidatura per gli Europei 2032, arriva la replica di Nino Simeone, consigliere comunale, attraverso una nota ufficiale: "Dopo due anni di 'approfonditi studi', la SSC Napoli scopre che il Maradona non è adatto per Euro 2032. Una rivelazione shock, degna di un premio Nobel… ma forse anche di un Oscar.

Nel frattempo il Comune, unico a sporcarsi le mani, presenta un progetto concreto — illustrato però da due illustri 'sconosciuti'. Entrambi ingegneri. Uno ex preside della Facoltà di Ingegneria di Napoli e Presidente dell’Ordine, per qualche anno, l’altro addirittura ex Magnifico Rettore della Federico II. Gente, evidentemente, troppo poco qualificata per essere presa sul serio da questi del Calcio Napoli. Giustamente, quindi, il progetto viene subito bollato come inadeguato da chi, al tavolo, non ha portato nemmeno uno schizzo su un tovagliolo, come si faceva una volta. Un film già visto. Il finale, purtroppo, anche. Forza Napoli Sempre".