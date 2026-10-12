Costacurta: “De Bruyne troppo avanti da numero 10. Rigore? Gesto di Hojlund va sottolineato"

Costacurta analizza il ruolo di De Bruyne nel Napoli ed elogia Hojlund per il rigore.

L'ex difensore del Milan Billy Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Frosinone, ha analizzato la prestazione degli azzurri, soffermandosi soprattutto sulla posizione in campo di Kevin De Bruyne e sull'intesa con gli attaccanti. L'ex difensore del Milan ha espresso qualche dubbio sull'impiego del belga da trequartista, sottolineando quanto possa essere determinante quando ha la possibilità di servire i compagni negli spazi: “Bella partita, mi sono piaciute entrambe le squadre: credo che sia stata una bella partita. Si è divertito di più il Napoli. Dove deve giocare De Bruyne? Forse da dieci è troppo avanti, poi dipende dallo spazio che hai. Sinceramente è difficile. In questa Serie A è difficile, ci sono squadre che giocano completamente diverse: lo ha detto anche Fabregas, devi prepararle in maniera diversa. Oggi la fortuna di De Bruyne è che ad un certo punto poteva servire dei giocatori uno contro uno. Ricevere la palla da De Bruyne è molto piacevole perché ti arriva che tu c'hai l'uno contro uno col difensore. E' una situazione ideale per gli attaccanti ma soprattutto per De Bruyne”.

Costacurta sul rigore di Napoli-Frosinone

Costacurta ha poi evidenziato un episodio significativo della partita, legato al calcio di rigore inizialmente fallito da Hojlund e successivamente trasformato da De Bruyne dopo la decisione di ripetere la battuta. L'ex difensore ha apprezzato soprattutto la scelta dell'attaccante danese di lasciare il pallone al compagno, interpretandola come un gesto importante per gli equilibri offensivi della squadra: “Però c'è da sottolineare il gesto sul rigore ripetuto. Gli attaccanti hanno bisogno di De Bruyne per fare gol, mi è piaciuto il gesto di Hojlund di lasciarlo tirare a lui”.