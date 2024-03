Cucci lancia l'allarme: "Raspadori si è perso a causa di Garcia e Mazzarri!"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Raspadori è arrivato a Napoli in una certa maniera, si è messo a giocare e ha dato spettacolo.

Quest'anno è arrivato Garcia che non ci credeva, Mazzarri che ci credeva a metà e ora Raspadori si è perso. Io ieri ho apprezzato molto di più Orsolini, non per quanto fatto in avanti, ma perché ha salvato un gol".