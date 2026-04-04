D'Amico frena gli entusiasmi: "Napoli e Milan non sono in corsa Scudetto con l'Inter"

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Andrea D’Amico analizza Napoli Milan tra fattore Maradona e sfida Conte-Allegri, con gli azzurri favoriti e l’Inter "sola" nella corsa scudetto

Il procuratore sportivo Andrea D'Amico ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it, in cui ha parlato del big match di lunedì tra gli azzurri ed i rossoneri: "Il Napoli è favorito, per ambiente e per fame. Il Maradona non è uno stadio: è una pressione continua, che ti entra nelle gambe. Se la partita resta sporca, il Napoli ha qualcosa in più. Se diventa pulita, tecnica, il Milan può far male".

Sulla lotta Scudetto con Napoli e Milan che inseguono l'Inter:

"Non è una corsa a tre. È una corsa in cui l'Inter è davanti e gli altri inseguono sperando che rallenti. Chi vince tra Napoli e Milan non entra automaticamente nella lotta scudetto: entra nella possibilità di disturbarla. Che è diverso, ma nel calcio spesso basta. Ovviamente dipende poi dai risultati dell'Inter. Perché con i tre punti tutto è aperto fino alla fine".

Napoli-Milan sarà anche una sfida in panchina tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri:

"Dipende da che partita vuoi. Se vuoi controllo emotivo, Allegri. Se vuoi portarla al limite, Conte. Conte accende la partita, Allegri la spegne. E spesso, nelle gare di nervi, vince chi riesce a far giocare l'altro come non vuole".