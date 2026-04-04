Klinsmann demolisce il calcio italiano: "Mandereste Yamal e Musiala in Serie B"

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Il tecnico tedesco commenta severamente il sistema calcio italiano: "Da voi talenti come Yamal e Musiala verrebbero mandati a fare esperienza in B"

L'allenatore tedesco Jurgen Klinsmann, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha commentato molto severamente l'eliminazione della Nazionale di Gattuso dal Mondiale, demolendo il sistema calcio italiano: "Ho sofferto tantissimo con i miei amici italiani di Los Angeles. La notte dopo ho faticato a dormire. L'Italia paga la mancanza di leader, di giocatori che saltino l'uomo e di fiducia verso i giovani. Da voi Yamal e Musiala probabilmente verrebbero mandati in Serie B per fare esperienza. Tanti allenatori, poi, ancora oggi lavorano con l'obiettivo di non perdere anziché di vincere a tutti i costi. E i risultati sono questi".

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