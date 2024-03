Damascelli contro Mourinho: "Si è dato alle moto anziché all’ippica"

Così scrive Tony Damascelli, sull'edizione odierna de Il Giornale, sulle ultime dichiarazioni di Josè Mourinho.

"José Mourinho entra nella cronaca del motociclismo mentre qualcuno lo aveva invitato di darsi all'ippica. Gente malevola, lui ha una voglia pazza di tornare ad allenare, ha detto di essere ancora stupito per il licenziamento romanista dopo due finali europee, gli rode ai massimi"

“José Mourinho entra nella cronaca del motociclismo mentre qualcuno lo aveva invitato di darsi all’ippica. Gente malevola, lui ha una voglia pazza di tornare ad allenare, ha detto di essere ancora stupito per il licenziamento romanista dopo due finali europee, gli rode ai massimi”