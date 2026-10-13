"De Bruyne play? Non lo convinci", Del Genio a Montervino: "Ma non giocava lì"

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Francesco Montervino a Canale 8 ha parlato di De Bruyne e delle parole di Allegri che lo vedrebbe bene come regista per allungargli la carriera: "Se glielo chiedi, non lo convinci. Lo metti a basta. Quando tu vuoi far fare qualcosa a un giocatore che però non sente come sua, gli chiedi aiuto. Ho bisogno di te. Come ha fatto Allegri con De Bruyne contro il Frosinone. E lui l'ha fatto. Ma lui lì non ci gioca, l'ha detto". Pronta

la replica di Paolo Del Genio: "De Bruyne ha fatto il regista ma non ha giocato lì, ho visto la mappa termica, stava più avanti. Quando lui va via dalla sua posizione dello schemino iniziale, Lobotka restava solo? No, c'era un difensore che copriva. E' un aiuto di squadra".