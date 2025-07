Del Genio: "L'idea di Conte quest'anno è di salire e stare più alti. Su Ndoye..."

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "Ne parliamo da Dimaro", in onda su Canale 8: "I difensori centrali saranno cinque questa stagione, nel gioco delle coppie è abbastanza normale avere un difensore in più. Il Napoli quest'anno sta lavorando sempre a quattro, l'anno scorso lavorava a tre. Inoltre è cambiata anche l'uscita dalla difesa. L'anno scorso si usciva a 3, ora è un 2-3 perché i centrali nuovi a disposizione lo sanno fare benissimo.

Juan Jesus disputò un ottimo campionato però il Napoli con lui al posto di Buongiorno aveva perso un 15 metri di campo. Conte è uno che in qualcue partita può decidere di non fare regali dietro e stare un po' più basso, ma almeno l'idea quest'anno è quella di salire e restare alti. Ndoye? Prima non vedeva la porta. Non ha tanti gol nelle corde, ma è cresciuto sotto questo punto di vista. È un giocatore continuo e credo che sotto questo aspetto possa dare più di Lang, lo sentono le difese avversarie ed è un appoggio per i compagni. Lang credo possa dare di più nelle grandi giocate e spunti".