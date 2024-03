Del Genio sull'allenatore: "Tutto lascia pensare che sia Italiano, ma ADL non fa sempre scelte logiche"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri' si è espresso su vari temi, a cominciare dalla scontata cessione di Victor Osimhen: "Penso che De Laurentiis dirà fino alla fine che se lo tiene se non gli danno i soldi della clausola, ma poi alla fine lo cederà anche a una cifra più bassa.

Italiano? Mettendo insieme tutte le componenti viene da pensare che il prossimo allenatore sarà lui, ma ricordiamoci che siamo sempre in mano ad Aurelio De Laurentiis e quindi quello che ci sembra più lineare e logico può non essere vero. Nuovo difensore? Credo che il Napoli andrà all'estero a cercarlo perché in Italia te li fanno pagare tanto. Tutti i nomi che stanno uscendo, sia per quanto riguarda i giocatori che per quanto riguarda l'allenatore, sono fattibili".