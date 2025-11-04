Di Lorenzo: "Ottima gara, è mancato solo l gol. I nuovi stanno rendendo bene"

Giovanni Di Lorenzo, capitano e difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un'ottima gara. C'è mancato fare gol, essere più concreti, più precisi nell'ultimo passaggio, nella rifinitura. È stata una partita combattuta, sappiamo che sono una squadra fisica. Sono ripresi bene, hanno cercato di ripartire, però penso che abbiamo contenuto anche le loro ripartenze. Quindi dispiace solo non aver segnato e non aver vinto la partita, che sicuramente per quello che si è visto in campo, secondo me merita uno.

II Napoli ha rischiato veramente poco. Come avete gestito i momenti della gara? Che impressione hai dei nuovi giocatori?

"Siamo una squadra che ha la capacità anche di leggere i momenti, perché abbiamo rischiato veramente poco, se non per due rimpalli. Su queste basi bisogna continuare a crescere anche sulle prestazioni dei nuovi, che oggi hanno dato un contributo importante. I nuovi stanno rendendo bene. All'inizio devono capire un po' il gioco della squadra, però piano piano si stanno integrando al meglio".

Quali sono gli aspetti su cui concentrarsi nelle prossime partite?

"Come ho detto, c'è mancato l'ultimo passaggio, la rifinitura, e dispiace non aver portato a casa questa vittoria, perché la meritavamo davanti al nostro pubblico. Però abbiamo ancora tre partite, quindi dobbiamo cercare di fare il massimo dei punti e cercare di andare avanti".