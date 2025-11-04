Sabatini: "Peggio di così è difficile. Conte, ci sono i 'nemici' anche in Europa?"
"Peggio di così è difficile come impressione. Il Napoli visto in Champions è stata una squadra nulla, senza nulla. Ha giocato male, male, male. E' stata deludente. Alla fine si è sentito anche qualche fischio in uno stadio neanche pieno e questo forse è anche significativo". Così il giornalista Sandro Sabatini sul suo canale Youtube dopo lo 0-0 del Napoli contro l'Eintracht.
"Sembra che la Champions stia diventando un qualcosa che...tanto non vinci e allora punta sullo scudetto dove ci sono i nemici, dove tutti ce l'hanno col Napoli. Scusate se lo dico con ironia. In Europa non dai fastidio a nessuno e pareggi con l'Eintracht, o c'è Marotten in Germania? Non voglio esagerare, è ironia. Credo che Conte saprà che dovrà fare qualcosa di meglio nelle prossime partite. Perché è successo? Perché manca Lukaku, ad esempio. Hojlund è bravo, però Lukaku è un'altra cosa".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro