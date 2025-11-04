Conte ammette: "Senza De Bruyne facciamo fatica a livello numerico a centrocampo"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro l'Eintracht e ha fatto riferimento anche all'emergenza: "I ragazzi stanno facendo comunque molto bene, hanno assorbito la botta di De Bruyne. A livello numerico facciamo fatica, perché comunque già eravamo un po' tirati a centrocampo; adesso senza De Bruyne dobbiamo comunque tirar fuori delle situazioni con Elmas.

Anche Gilmour diventa importante in queste situazioni. Questa è la problematica che è ritornata dall'estate. Come ho detto, bisogna cercare di essere ambiziosi, ma si deve percorrere un cammino. Il percorso dice che comunque noi quest'anno dobbiamo affrontare una situazione nuova, non solo in campo, ma è ancora più importante a livello di gestione fuori dal campo. I calciatori non si allenano allo stesso modo, e bisogna essere bravi a gestirli bene sotto tutti i punti di vista: dal punto di vista medico, fisioterapico, di recupero".