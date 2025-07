Fabbroni svela: "Entro due giorni si può chiudere Ndoye, c'è l'accordo col Bologna"

“Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il Bologna per Ndoye”

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Mi è arrivata una fonte che afferma che Napoli e Bologna hanno trovato l’accordo per Ndoye. Questa fonte, che mi sembra ben informata, entro due giorni si può chiudere il tutto, visto che il grosso della trattativa sarebbe stata già fatta. Ci sarebbe l’accordo sulla formula.

Napoli-Catanzaro? Si vedrà qualcosa in più rispetto all’Arezzo, ma ci sono ancora tanti lavori in corso. Queste gare servono a Conte per capire se la squadra segue le sue indicazioni. Le tre amichevoli con il Castel di Sangro saranno molto più probanti. Sterling? Il giocatore viene da una situazione blasonata, ma non so quanto sia funzionale al Napoli. Non mi piacciono i giocatori che vengono offerti. Mi aspetto di vedere un Lang più brillante contro il Catanzaro”.