Del Genio: "Boccio giocatori e Allegri, fatico a comprendere la sua formazione..."

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Paolo Del Genio ha analizzato a Canale 8 i temi relativi al ko del Napoli in Champions contro il Villarreal: "Una definizione che il Napoli merita in questo momento dopo otto partite stagionali è di una squadra problematica. Dalle difficoltà, che nel calcio arrivano, vedi l'errore di Politano, si può emergere. E c'è tutto il tempo per rimetterla a posto. Ma il Napoli non lo fa. Ma parlo soprattutto del secondo tempo, non trovo una risposta per quella ripresa.

E sbagliamo se ragioniamo con i se. Non guardiamo agli episodi. Ma la squadra troppo spesso si blocca nelle difficoltà. Io non salvo i calciatori ma neanche Allegri che ha fatto scelte che abbiamo fatto fatica a capire, a partire dalla formazione. Condiviso le rotazioni, ma quando ho letto la formazione, nello schemino Uefa il Napoli era disegnato con un 3-4-2-1 ma in realtà era 4-2-3-1".