Grealish, battuta ai tifosi del Napoli: "Arrivo? Ma avete già De Bruyne..."

Vacanze campane per Grealish, ormai ex City accostato al Napoli. Il giocatore si sta allenando in costiera e ha scambiato qualche battuta con i tifosi che lo hanno fermato in questi giorni. Un retroscena è molto interessante. Emanuele Falcone, consigliere comunale di Scala con delega allo sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

“Grealish si è allenato nel nostro impianto sportivo, ha prenotato il campo da lunedì a giovedì. Venerdì, invece, probabilmente farà una gita fuori porta, magari proprio a Napoli. Sta trascorrendo le vacanze in costiera amalfitana, a Ravello. Se ha parlato del Napoli? Tanti tifosi sono accorsi e gli hanno posto domande sul futuro e non ha mai risposto negativamente, anzi con risate e ammiccamenti. Si è anche lasciato andare a una battuta sull’ex compagno di squadra e amico “avete già De Bruyne a Napoli”. Si è allenato da professionista esemplare quale è tutti i giorni di permanenza in costiera”.