Sky, De Grandis: "Retegui bomber d'area, con Raspadori e Scamacca bel terzetto di 9"

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato le prestazioni dell'Italia di Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato le prestazioni dell'Italia di Luciano Spalletti, che stasera affronterà a New York in amichevole contro l'Ecuador: "In generale Spalletti dice che si può sempre costruire dal basso ma non bisogna forzare se gli avversari ti arrivano addosso. Donnarumma, in occasione del gol, poteva giocare verso l'attaccante ed evitare l'esasperazione. Costruzione dal basso sì, esasperazione no.

Si parla di difesa a tre, il problema che i giocatori utilizzati non sono abituati. Di Lorenzo si fa prendere alle spalle dall'attaccante, Scalvini non copre la palla in diagonale e lo spazio dove può attaccare Rondon perché lui e Buongiorno, con Gasperini e Juric, giocano a uomo. Tu puoi giocare a tre ma dovresti utilizzare il blocco Inter. Se ci fosse anche Acerbi sarebbero tutti dell'Inter. La difesa a tre si può certo utilizzare ma farla improvvisando diventa un azzardo.

Retegui? I due gol sono perfetti, sono frutto di un'azione ripetuta: stop con il sinistro, ruota su sé stesso e fa un gol che si può mettere nel suo repertorio. Lui mi sembra un bomber d'area di rigore. Se ci sarà il 'miracolo' del recupero di Scamacca, per me Retegui, Scamacca e Raspadori sono un bel terzetto per ricoprire il ruolo del numero 9".