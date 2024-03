Sky, Marchetti: "Saranno sacrificati dei calciatori nel prossimo mercato"

Così parla ai microfoni di Radio Marte il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti

“Il caso Acerbi? Il calciatore avrà la possibilità di chiarire il suo punto di vista di fronte alla Procura Federale. Comunque, nel giorno di lotta al razzismo si è persa l'occasione di fare una bella figura". Così parla ai microfoni di Radio Marte il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti: "Pur cercando di giustificarsi, Acerbi ha provato a fare uno slalom che non gli è riuscito. Se consideriamo le prestazioni del Napoli di quest'anno sono sicuramente inferiori rispetto a quelle dello scorso anno. E quindi, come dice TransferMarket, il valore della rosa è diminuito di 12.5 milioni e, se volessimo essere analitici e scientifici, sarebbe anche poco. Perché il Napoli è uscito dalla Champions prima, ci sono stati tre cambi di allenatori, è uscito dalla Coppa Italia. Quindi, volendo continuare nel gioco del valore dei cartellini, ti direi che è addirittura inferiore al 12%.

Poi il prezzo è un'altra cosa perché se oggi vendi Kvara o Osimhen vendi due asset che possono diventare ancora più forti in futuro. Il Napoli potrebbe ripartire da tanti giocatori, è una rosa molto ampia e valida. La maggior parte di essi è legata alla piazza di Napoli, come Di Lorenzo, Lobotka, Mario Rui. Quello che bisogna capire, invece, è chi sarà sacrificato e quale sarà l'identità tattica di questo Napoli. Anche in attacco: Raspadori e Simeone non possono essere due elementi sui quali cominciare a costruire il Napoli della prossima stagione? Per me Osimhen rimane un giocatore molto importante, quasi unico nel suo genere a livello internazionale. I grandi attaccanti che sono più continui di Osi costano anche molto di più. Il nigeriano, tra l'altro, è ancora relativamente giovane”.