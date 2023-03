Il doppio ex Hoffer: “L'Eintracht può ribaltare il 2-0 dell'andata. Sull’esperienza a Napoli…”

Erwin Hoffer, ex attaccante austriaco di Napoli ed Eintracht Francoforte, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club tedesco.



“Prima di tutto è stata la mia prima esperienza professionale al di fuori dell'Austria, un mondo completamente nuovo per me. Ricordo quando giocammo in casa contro il Milan. Penso che la capacità dello stadio fosse di circa 77.000 tifosi. Tuttavia, non si vedeva nulla delle scale, quindi all'interno dovevano esserci molte più persone di quelle consentite. Ho solo pensato: non esiste una cosa del genere! C'è una pressione incredibile quando le persone fanno rumore. Giochi a calcio per momenti come questi”.

“Mi ha avvicinato l'allenatore del Napoli proponendomi l’Eintracht Francoforte. Nemmeno io l'ho visto come un prestito, credo fosse un compromesso comune ai tempi in cui due club non erano d'accordo su ogni punto. Ad ogni modo, non ho dovuto pensarci a lungo ed è stata la mossa giusta al 100%”.

Sul divieto di trasferta ai tifosi dell’Eintracht

"Sì, ne ho sentito parlare ed è un vero peccato perché probabilmente avrebbero potuto riempire lo stadio da soli. Ma io dico, a seconda di come va la gara, non deve essere uno svantaggio. Se l'Eintracht passa in vantaggio, le preoccupazioni possono sorgere rapidamente e diffondersi alla squadra di casa. Come giocatore, non puoi comunque influenzare le circostanze. L'unica cosa che conta è essere coinvolti al 100%. Tutti vogliono mettersi alla prova in questo palcoscenico, ora possono. I ragazzi non devono sentire la pressione e giocare in base alle loro potenzialità. L'allenatore gioca un ruolo importante, Oliver Glasner tiene unita la squadra. Ho conosciuto l'Eintracht come un club in cui ognuno si batte per l'altro. La mentalità deve essere: i tifosi non ci sono, ma sono con noi nei nostri pensieri e faremo tutto il possibile per passare al turno successivo”.

Come percepivi la devozione a Diego Armando Maradona?

“Prima del mio trasloco, avevo già sentito dire che Diego è sacro lì. Prima ho detto: sì, va bene. Ma una volta arrivato a Napoli, nello stadio e nei quartieri, vedi i manifesti e le bandiere e senti le canzoni... Maradona è ovunque! Chiunque dica qualcosa contro di lui ha un problema (ride). Adesso hanno la possibilità di vincere il campionato per la prima volta da quando giocava lì. Tutti si chiedono: perché l'Argentina è diventata campione del mondo dopo la sua morte e probabilmente il Napoli campione l’anno dopo? Alcuni credono nelle coincidenze, ma forse è solo destino”.

Qual è la tua percezione di Oliver Glasner?

“Da quello che si sente e si legge da solo e in base a quanto ha realizzato, non da ultimo vincendo l'Europa League, i risultati parlano chiaro. Oliver Glasner ha ottenuto successi con l'Eintracht in un breve lasso di tempo che un allenatore può solo sognare. Sono felice che possa provarlo con un grande club e con questi tifosi”.

Quali sono le tue aspettative sulla partita di mercoledì?

“La cosa bella è che il Francoforte non può nascondersi perché deve segnare almeno due gol. E il Napoli non può solo chiudersi in difesa, di certo non in casa. Tuttavia, dopo lo 0-2 dell'andata non sarebbe consigliabile iniziare a Napoli con la mentalità aperta, ma non penso che Glasner possa agire in questo modo. La prima cosa da fare è resistere. Questo è esattamente ciò che distingue l'Eintracht. Un 1-0 all'intervallo sarebbe perfetto, ma niente è certo nemmeno al 70'. Nessuno sottovaluta il Napoli, ma anche l'Eintracht è tutt'altro che spacciato. Secondo me può finire 0-2".

Come finisce mercoledì?

“L’Eintracht può vincere 2-0. Poi dipende dalla condizione. Se il gol arriva nei minuti finali, il Napoli va in difficoltà. Se il risultato dura più a lungo e l'Eintracht deve mantenerlo a lungo, sembra più adatto per i calci di rigore”.