L'ex arbitro Marelli: "Su Callejon non era rigore, accentua il contatto"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: “Quello di ieri non era rigore. Da italiani lo prendiamo e lo portiamo a casa. E' un contatto molto leggero, rigore cercato. Sicuramente c'è stata l'ingenuità di Robertson che ha messo avanti la gamba e poi l'ha ritratta, ma un giocatore come Callejon appena vede una gamba in quella posizione, accentua il contatto, è normale. Klopp come al solito, non si è soffermato sulla polemica, non è il tipo. In Inghilterra si è scatenata una polemica su Chelsea-Valencia che è da codice penale. Il VAR non è intervenuto perché c'è stato un contatto in aria, valutato nella sua entità dall'arbitro che stava lì. E' stato molto simile a Benevento-Juventus due anni fa e fu assegnato rigore alla Juve. Bisogna essere onesti: in quella circostanza a Napoli si evidenziarono polemiche infinite. Purtroppo gli episodi capitano da una parte e dall'altra, questa volta il rigore era da concedere? Ci vuole un po' di obiettività. Quando ci fu quell'episodio dissi che mi piacque pochissimo, come quello di ieri. Sono il primo ad essere felice della vittoria del Napoli che ieri ha dimostrato di essere una squadra finita. Manolas non si è ancora ben integrato con Koulibaly, ma hanno una grande rosa. Rigore generoso? Sì, come fu quello di Benevento".