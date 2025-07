Damiani: "Napoli e Inter sono le più forti. Kean? Apprezzo la sua scelta"

L'esperto agente Oscar Damiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare del mercato della Fiorentina e delle altre squadre di Serie A: "Centrocampisti? Il giocatore adatto per il centrocampo sono sicuro lo individueranno bene i dirigenti viola. Le caratteristiche di Kessie mancano in effetti, può dare un aiuto importante con il suo fisico".

Un giudizio sulle altre squadre? "Napoli e Inter sono le squadre più forti, la squadra nerazzurra è la candidata con il Napoli all'altezza. Le altre possono far bene come il Milan ma le due dette sono un gradino sopra".

In difesa i viola sono a posto? "Se arriva uno forte perché no? Ma la squadra ha già un gioco grazie a Pioli e dunque bisogna aspettare le amichevoli per un giudizio completo".

Cosa pensa della permanenza di Kean? "Apprezzo molto che in un periodo in cui i soldi contano conto abbia pensato alla sua carriera e al piacere di giocare e le soddisfazioni in viola e credo che di soldi ne guadagni comunque abbastanza".

Cosa pensa infine di Dzeko? "E' molto intelligente e sa giocare di squadra e può giocare più dietro per mettere pallone, inoltre ha qualità e classe per questo può giocare nel tridente".