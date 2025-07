Di Lorenzo svela: "Conte? Non abbiamo mai pensato andasse via. Su De Bruyne..."

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole vinta contro il Catanzaro. Di seguito un estratto su Antonio Conte e Kevin De Bruyne: "Come ho ritrovato Conte? Da parte del gruppo non abbiamo mai pensato che potesse andar via. Siamo felici di ripartire con lui, è sintomo di continuità. Ripartiamo da un gruppo importante, al quale sono stati aggiunti nuovi calciatori e forse ne arriveranno altri. Ha già iniziato a spingerci forte e lo farà per tutto l'anno. L'obiettivo è crescere e fare meglio della passata stagione, ovvero rivincere lo scudetto e fare bene nelle coppe. Non ci dobbiamo accontentare, il mister sa bene cosa vuol dire vincere e rivincere. Saprà toccare le corde giuste.

De Bruyne? È un campione, lo è per qualità tecniche ed anche caratteriali. I campioni migliorano chi gli gioca attorno, siamo felici di averlo con noi e si sta integrando bene. Mi ha colpito la sua umiltà, si è integrato nel gruppo e sta studiando la situazione. Questo è sintomi di intelligenza, il gruppo si sta formando ma già la base era forte e buona. Ci sono i presupposti per fare un'altra grande stagione".