Lucchesi: "Il Napoli non chiude per Ndoye, sta lavorando su un altro nome"

vedi letture

“Il Napoli ha fatto un mercato da grande squadra, ormai è diventata una big in Europa, ha lavorato sui profili giusti e poi è riuscita a portarli già nella prima parte del ritiro estivo. Perché non hanno ancora affondato il colpo con Ndoye? Credo - ha detto il dg del Guidonia Fabrizio Lucchesi a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live-speciale Dimaro su Marte- che possa esserci un nome non detto su cui si sta lavorando.

La trattativa c’è, se il Napoli l’ha momentaneamente messa in stand by è perché, probabilmente, sta valutando un altro profilo. È la stessa situazione del centravanti, l’accordo con Lucca c’era ma è stato congelato per sondare Nunez”.