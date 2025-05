Maradona jr: "Ho i playoff da giocare, ma il Napoli è più importante della mia partita"

Diego Maradona Jr, allenatore dell’Ibarra, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La gara va affrontata come una partita che può scrivere la storia. Il Cagliari non verrà a regalare nulla, ma il Napoli è più forte ed ha un’occasione più unica che rara. Sono in Spagna e sabato alle 12 ho il ritorno della finale play off della mia squadra e non mi sono potuto muovere. Il Napoli però è più importante della mia partita, è un appuntamento con la storia. Dobbiamo scrivere quel 4 perché sarebbe un qualcosa di storico vincere 2 campionati in tre anni.

La maglia è il filo che lega tutti noi tifosi, mi piace pensare che nella serata di Inter-Lazio e Parma-Napoli qualcuno ci abbia messo la mano. Nel pomeriggio misi una foto di mio papà sui social scrivendo ‘Miettece a’ mana toja’ e la metterò anche domani. Ogni gioia che questa maglia riesce a raggiungere è sempre giusto ricordare papà. E’ triste che il Napoli sia vicino ad un altro scudetto e lui non lo possa vivere”.