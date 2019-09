Maxi-blitz anti pirateria, De Siervo: "Vittoria importante, non fermiamoci! Utenti? E' come rubare!"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto a margine della presentazione del nuovo album Panini è tornato a parlare della lotta alla pirateria: "Siamo qui a festeggiare un risultato importante, dando un messaggio chiaro. Le forze dell'ordine in maniera riservata hanno fatto un lavoro straordinario. Ci aspettiamo che questa lotta continui. Stiamo cercando di educare il nostro paese, e non solo il nostro, nel rispetto delle regole. Punire anche gli utenti finali oltre che le organizzazioni illegali? Basicamente, è come rubare. Si parla del 38% degli utenti complessivi che ruotano attorno al mondo del calcio che utilizzano questi sistemi. Stiamo rubando un contenuto collegandosi ad una attività malavitosa che fornisce qualcosa che deve essere pagato. Non è una colpa lieve la pirateria, è gestita dalle organizzazioni malavitose perché gli introiti sono importanti. Se tutti si rivolgessero alla pirateria i campioni che abbiamo oggi in Serie A non ci sarebbero perché si privano le società di introiti di livello. Parliamo di danni da centinaia di milioni di euro. Stiamo tornando e dobbiamo tornare ad un sistema di normalità. Se tutti pagano il calcio per quello che vale, potremo tutti pagarlo meno.

La situazione degli stadi? "Problema atavico. Alcuni sono stati messi a norma e stiamo vedendo dei miglioramenti. Per la costruzione dei nuovi impianti ci vorrà tempo ma arriveranno. Tutti. Ogni singola realtà sta lavorando per dare ai propri tifosi una casa più accogliente".