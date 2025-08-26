Montervino: "Non ho visto il 4-3-3, il Napoli ha giocato con questo modulo..."

L'ex calciatore azzurro e oggi opinionista Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, di seguito le sue dichiarazioni: “Hojlund sarebbe un acquisto importante, un attaccante che serve al Napoli. Ma se saltasse tale acquisto inviterei tutti a guardare a chi costa molto meno. Sento parlare di alternative come Vlahovic ed altri calciatori molto costosi, ma la vedo diversamente: si deve badare, al contrario, a chi abbia costi ben inferiori. Non mi riferisco ad Arokodare, intendevo dire che bisogna mettere in conto che l’operazione Hojlund possa anche saltare e quindi un’alternativa sarebbe poi necessaria. Contro il Sassuolo io non ho visto il 4-3-3, come qualcuno ha detto, ma invece ho visto un Napoli che ha giocato spesso con il 3-5-1-1.

La conferma di Vergara, da parte di Conte, mi fa piacere da morire. Questo ragazzo ha qualità incredibili e può essere molto utile, se non arrivassero altri centrocampisti sarebbe meglio, perché avrebbe spazio al centro della mediana. Va fatto un plauso a Grava per come ha gestito Vergara: Antonio era tra i più boicottati perché non cresceva velocemente, era molto piccolo e nessuno pensava che potesse avere questa prospettiva e riuscire a sfondare. Bravo Grava, perché ha sempre creduto in lui. Sono stracontento che il ragazzo stia avendo questo spazio, e spero possa averne di più, perché il Napoli deve iniziare a puntare sui prodotti del suo settore giovanile. Sono felice per lui. Grande merito va dato anche a Conte, che non guarda in faccia a nessuno: quando qualcuno è bravo, lo mette in campo. Vergara viene da due stagioni straordinarie, nelle quali ha fatto cose fantastiche. E’ un profilo sul quale insisterei per il futuro. Elmas o Brescianini per la linea mediana? Sarei contento se arrivasse Elmas come ulteriore rinforzo, perché già conosce l’ambiente e ha ottime doti”.