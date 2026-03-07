Radio TuttoNapoli cresce ancora, è anche nelle auto col DAB: cerca "TuttoNapoli"
Appena un mese dopo la sua nascita, Radio Tutto Napoli cresce ancora ed aumenta la propria offerta di fruizione. Da gennaio infatti potete seguire la prima radio tematica sul Napoli non solo dalle nostre App per Iphone e Android o dal sito in video, ma anche dalle auto fornite di DAB e quindi senza cavo o bluetooth.
Ci trovate sul DAB+ in tutta la Campania cercando semplicemente "TuttoNapoli" dalla lista delle radio digitali (o cercaci nella sezione Sport). Memorizzala subito tra le tue preferite! In caso di problemi o segnalazioni scrivi a redazione@radiotuttonapoli.net. Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, sempre live, non vi lascia mai soli e vi accompagna con ogni modalità di fruizione.
