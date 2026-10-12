Condò esalta De Bruyne: “Ha capito dove gioca! Sua miglior partita a Napoli? Ne ricordo un'altra"

Condò elogia De Bruyne dopo Napoli-Frosinone: gesti verso i tifosi e riflessione sul rigore.

Condò: “De Bruyne ha finalmente capito dove gioca: a Napoli!”. Poi il retroscena sul rigore

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport dopo il successo del Napoli contro il Frosinone, ha elogiato la prestazione di Kevin De Bruyne, soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento mostrato dal belga e sui gesti rivolti ai tifosi azzurri. Secondo il giornalista, il centrocampista ha dato segnali importanti non soltanto sul piano tecnico, ma anche sotto il profilo del coinvolgimento emotivo con l'ambiente napoletano. “Il Napoli ha vinto bene, ha giocato una buona gara. Prima della partita abbiamo posto alcuni temi e abbiamo ricevuto risposta a questi temi, come la postura di De Bruyne, un tipo di atteggiamento. Che finalmente ho visto: ha baciato un tatuaggio, ha fatto un cuore verso la curva. Oggi De Bruyne ha capito dove gioca: a Napoli. Dovesse continuare con queste prestazioni, il giocatore altroché se c'è”.

Condò su De Bruyne: il precedente in Champions e il ricordo dell'infortunio sul rigore

Condò ha poi confrontato la prestazione contro il Frosinone con quelle offerte in passato dal belga, ricordando una gara di Champions League contro lo Sporting e soffermandosi sul calcio di rigore trasformato dopo l'errore di Hojlund. Un episodio che gli ha riportato alla memoria il precedente infortunio del centrocampista proprio dagli undici metri. “E' stata la sua migliora partita da quando è a Napoli? Ne ricordo una in Champions con due assist ad Hojlund l'anno scorso con lo Sporting. Oggi era caldo De Bruyne. Sul rigore ripetuto? Io ho pensato: l'anno scorso De Bruyne si fa male e resta fuori dei mesi, calciando proprio un rigore. Non lo so se ne ha calciati altri dopo quello”.