Prandelli svela: "Fui vicino al Napoli! Avrei accettato, ma ero in parola con la Nazionale..."

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale e non solo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha sempre stimato, ha anche pressato parecchio, ma diedi parola alla Nazionale e non potevo rimangiarmela.

Ero sempre stimato, Napoli è una piazza strepitosa, ma avevo stretto la mano al presidente federale. Per me mantenere la parola è fondamentale per vivere sereno. Se non avessi stretto quella mano avrei sicuramente scelto Napoli".