"Questo vola!", Zapata stupito da Ngonge dopo il primo allenamento al Torino

Cyril Ngonge è un nuovo giocatore del Torino, l'attaccante belga si è trasferito in prestito dal Napoli poche ore fa ed ha già svolto il primo allenamento in granata. L'ex Napoli Duvan Zapata è rimasto stupito dall'ala come si legge su Tuttosport: "Il commento fatto da Duvan Zapata non appena ha visto all'opera Cyril Ngonge racconta meglio di ogni altra parola le prime impressioni che il belga ha lasciato con la maglia granata addosso.

'Questo vola!', ha esclamato il capitano granata mentre, sul campo secondario, svolgeva il suo consueto lavoro personalizzato (dopo aver svolto l'allenamento tattico in gruppo nella prima parte della mattinata). In quel momento a fianco a lui, Ngonge aveva iniziato a effettuare giri di campo a gran velocità, senza risparmiare alcuna energia: di certo un buon modo per presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi che, da dietro la recinzione che delimita il rettangolo di gioco cercavano di scattargli foto e video".