Sacchi: "Scudetto? Il Napoli resta davanti, ma duello spettacolare se l'Inter fa questo acquisto"

Arrigo Sacchi ai microfoni di Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta Scudetto: "Però, lo premetto, continuo a considerare il Napoli favorito per la lotta al titolo, e lo dico perché tengo conto di una serie di fattori. Prima di tutto, la conferma di Antonio Conte in panchina, e poi il rafforzamento della squadra con l’arrivo di elementi del calibro di De Bruyne, di Beukema, di Noa Lang. Il Napoli, per me, è davanti. L’Inter, se prenderà Lookman, potrà avvicinarsi e ingaggiare un duello che risulterà spettacolare".

Con un attaccante così i nerazzurri fanno un salto di qualità. È d’accordo?

"Le sue doti tecniche e atletiche sono fuori discussione. Lo ha dimostrato con l’Atalanta. Però ricordo a tutti che il calcio è uno sport dove si gioca in undici e non si può ragionare individualmente. Se va bene Lookman, ma vanno male gli altri dieci, che cosa succede? Dunque, diciamo che l’Inter, se vuole essere competitiva sia in campionato sia in Champions League, dovrà alzare il livello del gioco".

C’è un nuovo allenatore: Chivu al posto di Simone Inzaghi. Che ne pensa?

"Ho apprezzato Chivu per quello che ha fatto a Parma, una squadra a me particolarmente cara. L’ha salvata riuscendo a dare in poco tempo un’identità precisa: organizzazione, grinta, spirito di sacrificio e grande abilità in fase difensiva. Ma all’Inter sarà un’altra storia".