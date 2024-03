Solazzo: “Auguro a Juan Jesus che Acerbi non venga squalificato, rischia rappresaglie"

Boris Sollazzo, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del caso Acerbi-Juan Jesus.

Credo che 10 turni di squalifica a Juan Jesus non glieli tolga nessuno, perché questa grave colpa di essere nero e sincero in un mondo ipocrita come quello del calcio è eccessiva. Io auguro a Juan Jesus che non squalifichino Acerbi, perché non mi stupirebbe che nelle prossime nove partite subisca quattro espulsioni.

Loro preferivano Koulibaly che si faceva espellere e il Napoli perdeva 2-0. Invece un ragazzo intelligente, padre di tre figlie, che non si fa provocare come è successo a Simeone. Ricordiamo che Acerbi lo fa costantemente e il Napoli ha perso una Supercoppa così. Simeone che è un bravissimo ragazzo ci è cascato, Juan Jesus che è un uomo fatto e finito è andato dall’arbitro a dirgli cosa aveva detto Acerbi, se no doveva tirargli un cartone in faccia. A noi piace la retorica di quello che rimane in campo, per comodità e intelligenza Juan Jesus aveva sposato. A noi piacciono i Materazzi, sono i nostri eroi nazionali, e un uomo intelligente e con spessore ci dà fastidio. Gli auguro veramente che Acerbi non venga squalificato, altrimenti sarà vittima di rappresaglie che neanche il Ku Klux Clan”.