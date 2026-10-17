Sosa durissimo: “Prestazione di squadra che punta all’esonero di Allegri”

Roberto Pampa Sosa critica duramente il Napoli a Tele A: il paragone con Bologna e i dubbi sulla tenuta del progetto.

Roberto “Pampa” Sosa non usa mezzi termini per commentare la prestazione del Napoli. L'ex attaccante azzurro, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso un giudizio particolarmente severo sull'atteggiamento della squadra, arrivando a ipotizzare che la prova offerta possa rappresentare il segnale di un progetto ormai arrivato alla fine.

Pampa Sosa sul Napoli: “Una prestazione da fine ciclo, tipica di chi punta a un cambio in panchina”

Nel corso del suo intervento, Sosa ha richiamato una precedente situazione vissuta a Bologna, utilizzando un paragone molto forte per descrivere quanto visto in campo. L'ex centravanti ha quindi sollevato dubbi sulla compattezza della squadra e sulla continuità del progetto tecnico: “Questa partita ricorda Bologna e la frase di accompagnare il morto. Non mi nascondo. Una classica prestazione da fine ciclo di un progetto e la prestazione tipica di chi punta ad un cambio in panchina”.