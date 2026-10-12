Tacchinardi attacca Lang per le parole su Conte: "Correre di più e parlare di meno"
Le dichiarazioni di Noa Lang al termine di Napoli-Frosinone continuano a far discutere. A intervenire sulle parole dell'esterno olandese nei confronti di Antonio Conte è stato Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus ed ex compagno di squadra dell'allenatore salentino. Durante la trasmissione Pressing, in onda su Mediaset, Tacchinardi ha criticato l'atteggiamento del calciatore azzurro, invitandolo a concentrarsi maggiormente sul campo.
"Le parole di Lang su Conte? Perché l’olandese non ha detto in faccia a Conte queste cose sul fatto che non gli parlasse? Ha fatto una partita positiva e subito attacca. Allegri è stato un grande perché ha detto che se Lang non aveva fatto bene è per responsabilità sua del calciatore. Quindi correre di più e parlare di meno senza attaccare allenatori precedenti".
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