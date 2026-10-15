Vidigal avverte il Napoli: “Sarà dura arrivare tra le prime 4 con Allegri”

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José Luis Vidigal analizza le ambizioni del Napoli e la crescita del club sotto la presidenza De Laurentiis. Sulla corsa alla Champions League avverte.

José Luis Vidigal, ex centrocampista portoghese che ha vestito la maglia del Napoli dal 2000 al 2004, ha analizzato il percorso di crescita del club azzurro in un’intervista esclusiva a Gianlucadimarzio.com. Arrivato in una fase precedente all’avvento di Aurelio De Laurentiis, nell’estate del 2004, Vidigal ha sottolineato i progressi compiuti dalla società negli anni successivi, riconoscendo il valore della piazza al di là della categoria: "Per quanto riguarda gli Scudetti, il Napoli è cresciuto. Però questo club è sempre grande, a prescindere dalla categoria: Serie A, Serie B o Serie C. Questo è un club incredibile. Sono stati momenti importanti nella mia carriera e questa crescita dopo l’arrivo di De Laurentiis è sotto gli occhi di tutti. Il presidente ha creato i presupposti affinché questo avvenisse, iniziando a fare investimenti diversi. È una piazza incredibile ed è importante che in questi anni abbia vinto titoli così importanti. Però non diciamo che facciano ‘crescere’ il club… fanno solo riprendere il posto che è sempre stato suo".

Vidigal sulla corsa Champions: "Con Allegri sarà dura"

Guardando alle ambizioni del Napoli e alla possibilità di competere con le principali rivali per un posto in Champions League, Vidigal invita alla prudenza. Secondo l’ex azzurro, il cambio in panchina e le difficoltà di un campionato sempre più competitivo potrebbero rendere complicata la corsa alle prime quattro posizioni, pur senza spegnere le speranze: "Speriamo che arrivi tra le prime quattro. Però, quando cambi allenatore, diventa difficile capire le idee, anche se tutti conosciamo Allegri. Però il suo è un gioco leggermente diverso e perciò un po’ di fatica la fai! Poi il calcio italiano diventa sempre più difficile, le squadre si rinforzano bene e quindi sarà dura, però spero naturalmente che arrivi in Champions League".