"Voglio giocare di più", Del Genio risponde a Politano: "Fai un anno come Kvara o vai al Sassuolo!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulle parole di Matteo Politano nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Vai in campo, fai sempre gol, sei sempre il migliore in campo e gli allenatori ti fanno giocare sempre. Fai un campionato in cui un poco segni, un poco giochi benino, un altro po' così così, ti alterni con un altro come te che ha fatto benino ma non benissimo.

Fai un anno come Kvaratskhelia e vedi che giochi sempre. Politano è un ottimo giocatore, ma se vuole giocare 50 partite deve andare in una squadra come il Sassuolo, lì sì che sarebbe sempre titolare. Nel Napoli o sei Osimhen o sei Kvaratskhelia o non le giochi tutte".