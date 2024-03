Zielinski: "Non sto giocando col Napoli, ho tanto da dimostrare"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Se non sbaglio è il secondo gol in carriera che segno con un colpo di testa. Zalewski mi ha servito un grande traversone Si tratta di un grande calciatore, ci capiamo molto bene". Queste le parole di Piotr Zielinski dopo la gara che la sua Polonia ha vinto 5-1 l'Estonia nella semifinale Playoff per aggiudicarsi un posto a Euro 2024, col centrocampista andato in gol.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore ai microfoni della nazionale: "Entrambi non stiamo giocando tanto per i nostri club in questa stagione, abbiamo dunque tanto da dimostrare. Non vedevo davvero l'ora di iniziare il ritiro per dimostrare che sono in buona condizione, ed anche fisicamente preparato. Spero che insieme condurremo la Polonia verso l'Europeo".