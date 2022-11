Tmw - Uruguay ko, 5,5 per Olivera: “Gara altalenante, poteva fare di più sul primo gol”

Di seguito le pagelle del terzino del Napoli Mathias Olivera a cura della redazione di Tuttomercatoweb.

L’Uruguay cade contro il Portogallo e vede complicarsi il cammino ai Mondiali. Di seguito le pagelle del terzino del Napoli Mathias Olivera a cura della redazione di Tuttomercatoweb.

Olivera 5,5 - "Avrebbe potuto fare qualcosa in più sul traversone di Bruno Fernandes da cui è scaturito il gol dell'uno a zero. Per il resto, è stata una partita abbastanza altalenante per il calciatore del Napoli, a cui è mancata un po' di continuità di rendimento”.