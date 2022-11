Iran-Stati Uniti, le formazioni ufficiali: Dest e McKennie confermati dal 1'

Pochi cambi da parte dei due tecnici per la sfida fra Iran e Stati Uniti che vale il passaggio agli ottavi nel Gruppo B del Mondiale in Qatar.

Pochi cambi da parte dei due tecnici per la sfida fra Iran e Stati Uniti che vale il passaggio agli ottavi nel Gruppo B del Mondiale in Qatar. Il ct Queiroz cambia un solo giocatore rispetto alla sfida vinta contro il Galles, si tratta del portiere con Beiranvand che torna dall'inizio al posto di Hossein Hosseini, Poi classica difesa a quattro con Pouraliganji e Majid Hosseini centrali, mentre a centrocampo saranno ancora Golizadeh e Hajisafi gli esterni, mentre davanti confermata la coppia Taremi-Azmoun.

Gli USA invece rispondono con due cambi: Carter-Vickers per Zimmermann in difesa e Sargent per Wright in attacco. Il primo farà coppia al centro con Ream, mentre il secondo affiancherà Weah e Pulisic. Due gli italiani in campo dall'inizio, si tratta del milanista Dest a destra e dello juventino McKennie in mezzo al campo.