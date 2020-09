TABELLA - Impressionante Osimhen: oltre i 34 km/h nello sprint

Impressionante Victor Osimhen. La velocità dell'attaccante ha subito destato stupore al momento del suo ingresso in campo, con i difensori del Parma costretti ad arrancare. Come certificano i dati ufficiali della Lega, l'attaccante nel match col Parma ha toccato la velocità di 34,05 km/h, risultando per distacco il più veloce sul terreno di gioco.