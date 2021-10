AUDIO - Di Gennaro: "Luis Alberto dice che Lazio diventerà più forte del Napoli di Sarri? È dura..."

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è stato ospite di Maracanà, ieri su TMW Radio. Ecco un estratto dell'intervista:

Nel weekend Lazio-Inter. Luis Alberto dice che diventerà la Lazio più forte del Napoli di Sarri:

"Il Napoli allora veniva dal lavoro di Benitez, che aveva già certi tipi di schemi. Ci vorrà tempo, credo in Luis Alberto. Se entrano in quei meccanismi, la Lazio è forte. E' dura, ma credo che Lotito abbia fatto un'operazione importante con Sarri, per un progetto di diversi anni. Sarri quando ha iniziato a Napoli ha rivalutato Ghoulam, Jorginho e Koulibaly. Io credo che sarà dura, ma il tempo c'è, se te lo danno. Per arrivare al livello di quel Napoli, la squadra va potenziata".