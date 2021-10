AUDIO - Di Marzio: "Non avrei fatto tirare Insigne! Osimhen? Lo vidi nel 2015..."

L’ex allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare la vittoria del Napoli sul Torino: “Il Napoli ha fatto otto su otto, è in testa alla classifica ed è una sorpresa.

Insigne? Se dovessi scegliere il rigorista, io a uno che ha sbagliato quattro rigori su sei non lo avrei fatto tirare. Il Napoli comunque ha me è piaciuto molto: ha preso un palo e sbagliato un rigore”.

Su Osimhen: “Io l’ho visto nel 2015, era un’ira di Dio tecnicamente. Lo andai anche a cercare ma purtroppo non aveva ancora compiuto il 18esimo anno di età. Tiene in apprensione tutte le squadre avversarie. Il Napoli però deve risolvere il problema con Insigne e non è facile”.